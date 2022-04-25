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Milli Savunma Bakanı Akar, yarın Almanya'ya gidecek

NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde, Akar'ın da katılacağı "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"nda, Rusya'nın saldırısının ardından son durum ile yardım konularının ele alınması bekleniyor.

Sarp Özer   | 25.04.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, yarın Almanya'ya gidecek

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı ile yarın Almanya'da yapılacak Ukrayna konulu toplantıya katılacak.

Ukrayna'daki gelişmeler, NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde yarın düzenlenecek "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"nda ele alınacak.

Milli Savunma Bakanı Akar’ın da yer alacağı toplantıya, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı katılacak.

Toplantıda, Rusya'nın saldırısının ardından son durum ile yardım konularının görüşülmesi bekleniyor.

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