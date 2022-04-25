Milli Savunma Bakanı Akar, yarın Almanya'ya gidecek
NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde, Akar'ın da katılacağı "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"nda, Rusya'nın saldırısının ardından son durum ile yardım konularının ele alınması bekleniyor.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı ile yarın Almanya'da yapılacak Ukrayna konulu toplantıya katılacak.
Ukrayna'daki gelişmeler, NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde yarın düzenlenecek "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"nda ele alınacak.
Milli Savunma Bakanı Akar’ın da yer alacağı toplantıya, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı katılacak.
Toplantıda, Rusya'nın saldırısının ardından son durum ile yardım konularının görüşülmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.