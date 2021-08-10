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Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'a gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gitti.

Sarp Özer   | 10.08.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'a gitti Fotoğraf: Arif Akdoğan / AA

Ankara

Sabah saatlerinde resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Akar'ın, Savunma Bakanı Pervez Khattak, Savunma ve Üretim Bakanı Zobaida Jalal ve Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Akar'ın görüşmelerde iki ülke arasındaki askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konularını ele alacağı belirtildi.

Afganistan'daki son gelişmelerin ardından bölgesel konuların da görüşmelerin bir diğer gündem maddesi olması bekleniyor.

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