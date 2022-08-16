Dolar
17.93
Euro
18.24
Altın
1,776.33
ETH/USDT
1,880.10
BTC/USDT
23,896.00
BIST 100
2,913.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile bir araya geldi.

Cemil Murat Budak   | 16.08.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri'yi Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Bakan Akar, El-Meşri ile Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Akar, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yaparak Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine askeri eğitim iş birliği alanlarında verdiği desteğin artarak devam edeceğini belirtti.

Akar, Türkiye'nin "Libya, Libyalılarındır." anlayışıyla Libya'nın barış, huzur ve refahı için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Bakan Akar, gelecek dönemde çatışmaların önlenmesi ve kardeş kanının akmaması için her türlü girişimde bulunulmasının önemine vurgu yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye, 1999 depreminden ders çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy'u kabul etti
Karabük'te tünelde alev alan tankerdeki yangın söndürüldü

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar'dan, 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret

'Barış ve istikrar için Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olmasını temenni ediyoruz'

Milli Savunma Bakanı Akar: Teröristlerle özellikle DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden tek ordu Türk Silahlı Kuvvetleri

Milli Savunma Bakanı Akar: Teröristlerle özellikle DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden tek ordu Türk Silahlı Kuvvetleri
Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri

Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri
Bakan Akar: Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'taki garantörlük görevini eksiksiz şekilde yerine getirmeyi sürdürecek

Bakan Akar: Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'taki garantörlük görevini eksiksiz şekilde yerine getirmeyi sürdürecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet