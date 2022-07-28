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Milli Savunma Bakanı Akar, Letonya'da

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks tarafından askeri törenle karşılanan Akar, Kahramanlar Mezarlığı'nı ziyaret etti

Sarp Özer   | 28.07.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Letonya'da

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri törenle karşılandığı Letonya'da, Kahramanlar Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Resmi ziyaret kapsamında Letonya'nın başkenti Riga'ya gelen Akar için ilk tören Brethren'de düzenlendi.

Ülkenin en büyük anıt kompleksi özelliğini taşıyan Kahramanlar Mezarlığı'na gelişinde Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks tarafından karşılanan Akar, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti.

Akar'ın tören kıtasını selamlamasıyla başlayan törende, askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşları çalındı. Anıta çelenk bırakan Akar, daha sonra saygı duruşunda bulundu.

Tören, askerlerin resmi geçidinin ardından sona erdi.

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