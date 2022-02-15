Dolar
13.62
Euro
15.45
Altın
1,853.92
ETH/USDT
3,083.50
BTC/USDT
43,955.00
BIST 100
2,043.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19'u atlattı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kovid-19'u atlattığını ve çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Kemal Karadağ   | 15.02.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19'u atlattı

Ankara

Kovid-19 testi 6 Şubat'ta pozitif çıkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, hafif semptomlarla geçirdiği hastalığı atlattığını bildirdi.

Çalışmalarına devam ettiğini belirten Akar, bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'e gideceğini kaydetti.

Akar, "Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder, sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'ta Kovid-19 aşısı yaptırmayan 1430 belediye personeli işten çıkarıldı
DSÖ: Omicron'un hafifliği, salgının bittiğine dair yanlış söylem yaratıyor
İspanya'da Kovid-19'da günlük vakalar düşse de ölüm sayıları yüksek seviyede
Türkiye'de 76 bin 632 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 920 bine yaklaştı

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19'u atlattı

Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19'u atlattı

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gidecek

Türkiye'de 76 bin 632 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi

Kanada’nın en büyük eyaleti Ontario’da Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

Kanada’nın en büyük eyaleti Ontario’da Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor
Kanada'daki kamyoncu eylemi Avrupa'da aynı etkiyi yaratamadı

Kanada'daki kamyoncu eylemi Avrupa'da aynı etkiyi yaratamadı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 920 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 920 bine yaklaştı