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Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

Görüşmede Akar tarafından, tarihi geçmişi ve ortak değerleri olan Türkiye ile Kosova arasındaki askeri eğitim iş birliğinin artırılmasının gerekliliği ifade edildi.

Sarp Özer   | 18.05.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü.

Bakan Akar, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Mehaj'ı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Mehaj'ın tören mangasını selamlaması ve şeref defterini imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüştü.

Bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği ve ikili konularda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından, tarihi geçmişi ve ortak değerleri olan Türkiye ile Kosova arasındaki askeri eğitim iş birliğinin artırılmasının gerekliliği ifade edildi.

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