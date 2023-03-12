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Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Hikmet Faruk Başer  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı Fotoğraf: Kadir Kemal Behar/AA

İstanbul

"12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başında gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hasan Hüseyin Teker, Kur'an-ı Kerim okudu. Törende, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da dua etti.

Tören, protokol ve öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Akın Gürhan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'nın yanı sıra emniyet mensupları, askeri personel, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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