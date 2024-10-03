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Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mümin Altaş  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu toplandı
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