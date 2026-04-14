Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Çocuklarımızı, bu imkanlarla dünyanın en büyük eğitim içerik portallerinden bir tanesi olan EBA'ya erişip, istedikleri her türlü uygulamayı, eğitimi rahatlıkla izleyebilecekleri bir ortama kavuşturmuş durumdayız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, GençTek'in 2. Ankara Zirvesi'nde konuştu Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Çocuklarımızı, bu imkanlarla dünyanın en büyük eğitim içerik portallerinden bir tanesi olan EBA'ya erişip, istedikleri her türlü uygulamayı, eğitimi rahatlıkla izleyebilecekleri bir ortama kavuşturmuş durumdayız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen GençTek "Akran Öğrenme ve Genç Bilişim Ekosistemi 2. Ankara Zirvesi"ndeki konuşmasında, öğrenciler için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Öğrencilere, yapacakları projelerde Bakanlık olarak her türlü desteği sunacaklarını dile getiren Tekin, onların hayal ettikleri projeleri hayata geçirebilmeleri için imkanlar sunmaya çaba sarf ettiklerini belirtti.

Muhalefetin en çok 2011'den itibaren dijital dönüşüm kapsamında yürütülen FATİH Projesi'ni eleştirdiğini ifade eden Tekin, bugüne kadar proje kapsamında 60 binin üzerindeki okula, birçoğu fiber olmak üzere internet altyapısı götürdüklerinin altını çizdi.

Bu okulların büyük çoğunluğuna internet erişim hizmeti sunduklarına ve bu okullarda yaklaşık 660 bin sınıfta etkileşimli tahtanın bulunduğuna dikkati çeken Tekin, "Çocuklarımızı, bu imkanlarla dünyanın en büyük eğitim içerik portallerinden bir tanesi olan EBA'ya erişip, istedikleri her türlü uygulamayı, eğitimi rahatlıkla izleyebilecekleri bir ortama kavuşturmuş durumdayız. Bunu şu anda dünyada başta UNDP olmak üzere birçok uluslararası mekanizma takdir ediyor. Türkiye için dünyada neredeyse tek ülke tanımlaması yapılıyor." diye konuştu.

"Başka bir mekanizmayı daha uygulamaya geçiriyoruz"

Bakan Tekin, FATİH Projesi kapsamında en büyük beklentilerinin, Türkiye'de bilişim ve yazılım gibi konularda bir sektörün oluşması ve öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren üreten pozisyonda bulunması olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu konuda geldiği noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, şunları kaydetti:

"Gerek TEKNOFEST'lerle gerek robot yarışmalarımızla gerekse de bugün yaptığımız bu GençTek benzeri etkinliklerimizle, dünyada siber güvenlikten oyuna kadar, eğitim içeriklerinden sağlık, tarım uygulamalarına kadar birçok alanda yazılım ve benzeri etkinlikler yapan genç kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Biz de artık start-up düzeyindeki arkadaşlarımızı da destekleyebileceğimiz başka bir mekanizmayı daha uygulamaya geçiriyoruz. İnşallah daha güzel olacak. Belki önümüzdeki günlerde konuşacağımız bir başka konu, illerimizde bu tür etkinlikler için belki farklı bir kurum ihdas edip, o kurumlar üzerinden organize edebileceğimiz bir mekanizmayı daha hayata geçirmiş olacağız. İkincisini düzenlediğimiz bu etkinliğimize katılan bütün gençlerimize, hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri buraya teşvik eden öğretmenlerinize ve ailelerinize teşekkür ediyorum."

"Birçok alanda yapay zekayla üretim halindeyiz"

MEB YEĞİTEK Genel Müdürü Mustafa Canlı da eğitimde dijitalleşmeyi yalnızca bir teknoloji hamlesi değil, öğrenmeyi herkes için erişilebilir kılan stratejik bir vizyon olarak gördüklerini belirtti.

Bu vizyon doğrultusunda son 2,5 yılda okullara "Bilişim Teknolojileri Laboratuvarı" ve "Yenilikçi Sınıf" kurduklarını, bu sınıflarda robotik kodlama kiti, mobil robot platformu ve 3D yazıcıyla eğitimler verdiklerini anlatan Canlı, yeni üretimlerle içerik sayısını artırarak mevcut EBA'yı daha kullanışlı hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bakanlık bünyesinde Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığının kurulduğuna işaret eden Canlı, "Yapay zekayı sadece tüketen değil, üreten tarafta da yer alıyoruz. Bu kapsamda, yeni EBA'daki öğrenci asistanından açık uçlu soruların değerlendirilmesine, DİLİM Platformu ile yabancı dil eğitiminden Bakanlığımız istatistiklerinin anlamlandırılmasına kadar birçok alanda yapay zekayla üretim halindeyiz." dedi.

Çalışmaların anlatıldığı video gösteriminin de yapıldığı zirvede, Bakan Tekin, kurulan stantları gezerek, çalışmalara ilişkin öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Öğrencilerin sektörel farkındalık kazanmaları amaçlanıyor

Zirve, bilişim teknolojileri alanında kendini geliştirmek, projeler üretmek ve çalışmalarını daha etkili hale getirmek isteyen öğrencileri ve danışman öğretmenleri desteklemek amacıyla düzenleniyor.

"Sektörün Yeni Liderleri" sloganıyla yürütülen GençTek ile öğrencilerin iletişim ve işbirliği becerilerinin geliştirilmesi, sektörel farkındalık kazanmaları ve disiplinler arası üretim süreçlerine katılmaları amaçlanıyor.

63 ilden 1200 katılımcıyla gerçekleştirilen zirveyle, illerde yürütülen çalışmaların paylaşılması ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren öğrenci ve danışman öğretmenlerin sektörel farkındalık kazanmaları ve yeni dönem stratejilerinin belirlenmesi de hedefleniyor.