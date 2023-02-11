Milletvekili Ümit Özdağ hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma başlattı.
Şanlıurfa
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne avukatıyla müracaat eden A.B'nin şikayeti doğrultusunda milletvekili Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma açıldı.
Özdağ'ın milletvekili olması nedeniyle soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.