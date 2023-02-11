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Milletvekili Ümit Özdağ hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma başlattı.

Rauf Maltaş   | 11.02.2023
Milletvekili Ümit Özdağ hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Şanlıurfa

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne avukatıyla müracaat eden A.B'nin şikayeti doğrultusunda milletvekili Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma açıldı.

Özdağ'ın milletvekili olması nedeniyle soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek.

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