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Milas'taki orman yangınında 131 dekar tarım alanı zarar gördü

Muğla'nın Milas ilçesinde 60 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangından, ilk belirlemelere göre 131 dekar tarım arazisi de etkilendi.

Durmuş Genç  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Milas'taki orman yangınında 131 dekar tarım alanı zarar gördü

Muğla

Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda 7 Ağustos'ta başlayan ve gece boyunca devam eden yangın, gece görüşlü iki yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, orman işçileri, itfaiye ve iş makinelerinin müdahalesiyle söndürülürken, 60 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Sekköy ve Çakıralan mahallelerinde çıkan yangınlarla ilgili hasar tespit çalışmasına katılmak üzere bölgeye gitti.

Saylak, her iki mahallede üreticilerin kayıplarına yönelik keşif çalışmaları için ekiplerin görevlendirildiğini söyledi.

Yangında ilk belirlemelere göre, 350 nüfuslu Çakıralan Mahallesi ile Sekkay Mahallesi'ndeki 131 dekar tarım alanının yangından etkilendiğini belirten Saylak, "Ekiplerimiz, sabahın ilk ışıklarına kadar yangın bölgesindeki üreticilerimizin yanındaydı. Hayvanların güvenli bölgeye tahliyesini sorunsuz şekilde gerçekleştirdik. Söndürme ekiplerine destek verdik. Şimdi de teknik ekibimiz bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı." dedi.

Yanan alanlarda biyoçeşitliliğin hızlı şekilde eski haline dönmesi için çaba göstereceklerini vurgulayan Saylak, hasar tespit çalışmalarının da bir an önce tamamlanacağını kaydetti.

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