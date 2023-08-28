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Milas'ta tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Durmuş Genç  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Milas'ta tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla

Güllük Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, kara araçları ile Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının bölgede traktör çalışma yaparken çıktığı öne sürüldü.

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