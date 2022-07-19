Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönük ormanlık alan zarar gördü.
Muğla
Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
Yanan alanda soğutma çalışmalarına başlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.