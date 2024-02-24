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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Berat Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Berat Kandili mesajı

Ankara

Bahçeli, mesajında, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Devlet Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan-ı şerifin müjdeleyicisi, ilahi rahmet ve mağfiretin gecesi Berat Kandilimizin manevi arınma için bir fırsat olmasını ümit ve temenni ediyorum. İnsanlığın hasretini çektiği barış, huzur, sükunet ve güvenliğin tesisiyle birlikte masum ve mazlum gönüllerin aradığı esenlik ve selametin tezahürünü de yürekten diliyorum. Bu düşüncelerle aziz milletimizin, Türk İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyor, nice güzelliklere vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

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