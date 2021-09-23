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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, (Şanlıurfa hariç) Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Zeynep Canlı   | 23.09.2021
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, (Şanlıurfa hariç) Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Hatay, Ordu, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un güney, Van'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olması öngörüldüğünden, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde bugün mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bu sebeple ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca, bu gece saatlerinden başlayarak, pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif zirai don hadisesi beklendiğinden, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önerildi.

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