İç Anadolu Bölgesi, Marmara'nın doğusu ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı İç Anadolu Bölgesi, Marmara'nın doğusu ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ayrıca sabah saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Konya, Eskişehir'in doğusu, Karaman, Çorum'un güneyi ve Tokat'ta da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan başka bir açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, bölgenin güneyinde hortum riski, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.