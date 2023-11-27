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Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı

Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için fırtına, Kıyı Ege için ise kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Özcan Yıldırım  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riskiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Kıyı Ege'de ise yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, akşam saatlerinden itibaren çarşamba günü gece saatlerine kadar İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevreleriyle Balıkesir'in batı ve güney ilçelerinde yerel kuvvetli, İzmir ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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