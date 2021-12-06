Dolar
13.80
Euro
15.57
Altın
1,784.10
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
1,906.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji, Ege, Batı ve Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Hamdi Çelikbaş   | 06.12.2021
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın bugün Kuzey Ege'den başlayarak Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı ile güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Salı günü de fırtınanın Güney Ege'de yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinde ise etkisini azaltması tahmin ediliyor.

Batı ve Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Batı ve Orta Akdeniz'de ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, salı günü ise 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın Batı ve Orta Akdeniz'de salı gece saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

Kuvvetli fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçıların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'dan Kovid-19'un 'Omicron' varyantına karşı takviye doz önlemi
Arjantin'de ilk kez Omicron varyantı görüldü
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi
Norveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Benzer haberler

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarınki seferler iptal edildi

Van, Hakkari, Bitlis, Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Antalya'da sağanak etkili oluyor

Antalya'da sağanak etkili oluyor
Meteorolojiden Antalya'da şiddetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Antalya'da şiddetli yağış uyarısı

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi