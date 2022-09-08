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Mersin'deki orman yangınında gebe inek "Sarıkız"ı komandolar kurtardı

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınında dumanların arasından kurtarılan gebe inek "Sarıkız"ın sahibi Kamil Bulut, jandarma komandolara minnettar.

Serkan Avci, Ozan Efeoğlu   | 08.09.2022
Mersin'deki orman yangınında gebe inek "Sarıkız"ı komandolar kurtardı Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan, söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdürüldüğü bölgede dumanların arasında kalan inek, jandarma komando birliğine bağlı askerlerce fark edildi.

Komandolar, bölgeden çıkardıkları ineği, mahalle meydanındaki bir ağaca bağladı. Aradığı "Sarıkız" adındaki ineğini gören Kamil Bulut, büyük sevinç yaşadı.

Kamil Bulut, AA muhabirine, yangının başlangıcından itibaren kötü anlar yaşadıklarını söyledi.

Bölgedeki alevlerin rüzgarın etkisiyle şiddetini kısa sürede artırdığını anlatan Bulut, şöyle devam etti:

"Sabah 6.30'da yangın çıktı, saat 9'a geldiğinde bizim evin çevresine kadar indi. Anında geldi. Çatır çatır yandı ortalık. Eve gitmek istediğimde de askerler, değerli bir eşyam varsa onu alıp evden çıkmamı istedi. Hayvanlarımız orada kaldı, onları da askerler çıkardı. Onun (Sarıkız) çıkarıldığını bilmiyordum. Askerler çıkarmış onu. Ağacın yanına geldiğimde burada bağlı olduğunu gördüm."

"Kurtulduğu için mutluyum"

Bulut, gebe ineğini kurtaran askerlere teşekkür ederek, "Devletimizden, askerimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Kurtulduğu için tabii ki mutluyum. O benim bir tanem. Bu ineğimden günde en az 30 litre süt sağıyorum. Yaklaşık 10 yıldır benim kapımda. Onun 2-3 tane erkek danasını, 2-3 tane de düvesini sattım. Şu an hamile. Doğurmasına yaklaşık 40 gün var." diye konuştu.

303 konuttan 790 kişi tahliye edilmişti

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda dün sabah henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek vermişti.

Yangın, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayılmıştı. İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 303 konut boşaltılmış, 790 kişi tahliye edilmişti.

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