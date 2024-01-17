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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "şafak operasyonu"

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "şafak operasyonu" düzenlendi.

Mustafa Ünal Uysal  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "şafak operasyonu" Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Mersin merkez ve ilçelerinde kimliği tespit edilen ve aralarında aranan şüphelilerin de bulunduğu 54 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda, 110 ekip ve 431 polis katılımıyla eş zamanlı yapılan baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi aldı.

Polisin, zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve narkotik dedektör köpeklerle adreslerdeki aramaları sürüyor.

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