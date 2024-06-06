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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6'sı yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Serkan Avci  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Mersin

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yürütülen çalışma kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttükleri, sosyal medyada propaganda yaptıkları ve eylemlere katıldıkları iddia edilen 12 zanlının kimliği belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezi ve Tarsus ilçesindeki ikametlere dron destekli operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı çalışmada şüpheliler İ.B, F.A, Z.M, S.B, M.M, M.H, M.T, M.S, R.B, İ.K, İ.Y. ve S.Y. yakalandı. Adreslerde ele geçilen doküman ve dijital materyaller incelemeye alındı.

Emniyete götürülen 6'sı Suriye uyruklu 12 zanlının işlemleri sürüyor.

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