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Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Sezgin Pancar, Ahmet Sertan Usul   | 26.09.2022
Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı Fotoğraf: Sezgin Pancar/AA

Mersin

Alınan bilgiye göre, polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.

Saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

"Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı"

İçişleri Bakanlığı, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıyla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüphelinin silahıyla gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiği, çıkan çatışmada 2 polisin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."

"Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını belirtti.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisevine saldırıda yaralanan polislere acil şifalar diledi.

Bakan Bozdağ, "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, polisevi saldırısının düzenlendiği Mersin'e hareket etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırının ardından Mersin'e hareket etti.

Edinilen bilgiye göre Bakan Soylu, saldırının düzenlendiği Mersin'e gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı.

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