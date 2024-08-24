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Mersin'de örtü altında ejder meyvesi hasadı başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde serada yetiştirilen ejder meyveleri hasat edildi.

Murat Pancar  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Mersin'de örtü altında ejder meyvesi hasadı başladı Fotoğraf: Murat Pancar/AA

Mersin

İlçede yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı.

Yurt dışında "Dragon Fruit", Türkiye'de "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, Çeltikçi Mahallesi'ndeki seralarda toplandı.

Boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilen ürünler, kilogramı 120 liradan satışa sunuluyor.

Üreticilerden Feza Önal, gazetecilere, 7 yıl önce 3 dönüm alanda başladığı ejder meyvesi yetiştiriciliğini yatırımcıların desteğiyle 35 dönüme çıkardığını söyledi.

Meyvenin kırmızı ve beyaz çeşitlerini ürettiklerini dile getiren Önal, "Elimizden geldiğince kaliteli ve organik ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Üretimden mutluyuz. Potansiyelimiz ve rekoltemiz gittikçe yükseliyor. Alıcı konusunda büyük sorun yaşamıyoruz." dedi.

Önal, meyveleri iç ve dış piyasaya ulaştırdıklarını anlattı.

Taner Yılmaz da ürünün veriminden memnun olduklarını ifade ederek, "Bu yıl 2 dönümlük seramdan 3 ton ürün hasat etmeyi planlıyorum." dedi.

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