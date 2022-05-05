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Mersin'de mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, deniz kenarındaki mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Mustafa Ünal Uysal   | 05.05.2022
Mersin'de mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Mersin

Sefa Civelek, Özge Yörük, Deniz Balcı ve Burçin Köse, ilçedeki Yanışlı Mağarası'na gitti.

Burada bir süre vakit geçiren 4 kişi, deniz kenarındaki mağarada su seviyesinin yükselmesi ve dalgaların şiddetini arttırması nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik, AFAD ve AKUT Mersin ekipleri sevk edildi.

Çalışma başlatan ekipler, 3 kişiyi mağaranın üst kısmından uzatılan ip yardımıyla yaklaşık 40 metre yukarıya çekerek kurtardı.

Mahsur kalanlardan biri de sahil güvenlik ekiplerince kıyıdan kurtarıldı.

Söz konusu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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