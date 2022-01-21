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Mersin'de çiftçiler zirai don nöbeti tutuyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde narenciye ve domates yetiştiricileri zirai dona karşı bahçelerinde lastik, seralarda ise soba yakarak nöbet tutuyor.

Hüseyin Hilmi Çömez   | 21.01.2022
Mersin'de çiftçiler zirai don nöbeti tutuyor

Mersin

Yetkililerin zirai don uyarısı yapmasının ardından Erdemli'deki bazı çiftçiler, ürünlerinin olumsuz etkilenmemesi için bahçelerde lastik yakarak dumanlama yaptı, seralarında ise soba yaktı.

Çiftçi Yusuf Yılmaz, gazetecilere, ürünlerinin zarar görmemesi için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Nöbetin sabah saatlerine kadar devam edeceğini belirten Yılmaz, "Seradaki domates fidelerini don vurmaması için sobalarımızı yaktık ve seramızın içi şu anda 6 dereceye çıktı. Sabaha kadar uyumayacağız ve 6 derecenin altına düşürmemeye çalışacağız. Bu domatesler ailemizin rızkı ve fidelere çocuklarımıza bakar gibi bakacağız. Soğuk havayı kazasız belasız atlatırsak martta ürünü hasat etmeye başlayacağız. Eğer biz dona karşı sobaları yakmaz da yatarsak tüm emeklerimiz boşa gider." diye konuştu.


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