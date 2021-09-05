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Mersin'de 'Akkuyu Olta Balıkçılığı Yarışması' düzenlendi

Mersin'de, Akkuyu Nükleer AŞ tarafından düzenlenen "Akkuyu Olta Balıkçılığı Yarışması", renkli görüntülere sahne oldu.

Serkan Avci   | 05.09.2021
Mersin'de 'Akkuyu Olta Balıkçılığı Yarışması' düzenlendi Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Organizasyon kapsamında yarışacak 30 balıkçı, sabaha karşı Aydıncık Limanı'nda bir araya geldi.

Yarışma kuralları hakkında bilgilendirme yapılan katılımcılar, gün doğumuyla birlikte teknelerle gruplar halinde denize açıldı.

Açıkta Akdeniz'in mavi sularına olta atan yarışmacılar, en fazla balığı avlamak için kıyasıya mücadele etti.

Yaklaşık 5 saat süren organizasyonda renkli görüntüler yaşandı.

10 kilo 870 gramlık Akya balığı dikkati çekti

Balıkçılardan Lütfi Buldurluoğlu'nun oltasına takılan 10 kilo 870 gram ağırlığındaki Akya türü balık, organizasyonda ilgi odağı oldu.

Buldurluoğlu, yarışmada tek seferde en büyük balığı yakalayan balıkçı oldu.

Hasan Artık, Tevfik Bağdemir, Mustafa Yıldız ve Süleyman Usta'dan oluşan ekip ise 8 kilo 460 gramla en fazla balık avlayan takım olarak yarışmayı tamamladı.

Yarışmanın ardından düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa, Aydıncık Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan, Akkuyu Nükleer AŞ Bölge İletişim Bölümü Uzmanı Eyüp Lütfi Sarıcı ve Akkuyu Nükleer AŞ İletişim Direktörü Kiyra Staples de katıldı.

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