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Meriç Deltası 40 bin su kuşunu ağırlıyor

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Meriç Deltası'nda yaklaşık 40 bin su kuşunun yaşadığı belirlendi.

Cihan Demirci   | 18.01.2022
Meriç Deltası 40 bin su kuşunu ağırlıyor

Edirne

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi ekiplerince, 2022 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) tamamlandı.

DKMP 1. Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü teknik personellerinin İpsala ve Enez arasında bulunan Meriç Deltası'nda yaptığı çalışmalarda, su kuşlarının üreme ve beslenme alanları göller, sazlıklar, çayırlıklar, çeltik alanları, söğüt ve ılgınlar gözlemlendi.

Sayımda küçük kuğu, ötücü kuğu, sessiz kuğu, flamingo ve pelikan türleri tespit edildi.

İncelemede, birçok kuş türünün yaşam alanı olan Gala Gölü'nün de içerisinde yer aldığı Meriç Deltası'nda yaklaşık 40 bin su kuşunun yaşadığı belirlendi.

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