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Mehmetçik, Kosovalı askerleri eğitmeye devam ediyor

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine "sınır devriyeleri" eğitimi verildi.

Eren Beksaç  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Mehmetçik, Kosovalı askerleri eğitmeye devam ediyor Fotoğraf: Kosova Güvenlik Gücü

Kosova

FSK'nin sosyal medya hesabından, Mehmetçik tarafından Kosovalı askerlere verilen profesyonel eğitimle ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "FSK personelinin profesyonel eğitimi kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile işbirliği içinde, tecrübeli eğitmenler tarafından teorik ve pratik eğitim gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 'sınır devriyeleri' konusunda saha uygulaması yapılmış, devriyeler sırasında risklerin belirlenmesi, ortaya çıkan sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların yönetimi konularında eğitim verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin, 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Kosova'da 1999'dan bu yana KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, FSK'nin silahlı kuvvetlere dönüştürülme sürecine çeşitli katkılar sağlıyor. Ayrıca FSK'nin askeri envanterinde çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.

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