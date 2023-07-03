Mehmetçik, kayalıklardan düşen dağcıyı helikopterle kurtardı
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Beypazarı'nda kayalıklardan düşen dağcının Kara Havacılık Komutanlığı ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Beypazarı bölgesinde kayalıklardan düşen dağcı vatandaşımız, Kara Havacılık Komutanlığı'mızın Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı Arama Kurtarma uçuş ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.