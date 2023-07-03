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Mehmetçik, kayalıklardan düşen dağcıyı helikopterle kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Beypazarı'nda kayalıklardan düşen dağcının Kara Havacılık Komutanlığı ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

İsmet Karakaş  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Mehmetçik, kayalıklardan düşen dağcıyı helikopterle kurtardı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Beypazarı bölgesinde kayalıklardan düşen dağcı vatandaşımız, Kara Havacılık Komutanlığı'mızın Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı Arama Kurtarma uçuş ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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