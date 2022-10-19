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Mehmetçik "Dünya Kupası" için Katar’a gitti

TSK unsurları, 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı olarak adlandırılan güvenlik önlemlerine katkı sağlamak için Katar’a gitti.

Ekrem Biçeroğlu   | 19.10.2022
Mehmetçik "Dünya Kupası" için Katar’a gitti Kaynak: Doha Büyükelçiliği

İstanbul

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu'nun 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na katkı sağlamak için Katar’a giden Türk askerlerini havaalanında karşıladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Kardeş Katar’a güvenlik desteğimiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli 27 Eylül'de başkent Doha'ya ulaşmıştı.

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