Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki mega yata yakıt ikmali yapıldı.
Muğla
Uzunluğuyla dünyanın sayılı motor yatları arasındaki 107 metre uzunluğundaki "Lana" ve 98 metrelik "Aviva" isimli yatlar, Paşatarlası mevkisindeki gemi yanaşma iskelesine yanaştırıldı.
Cayman Adaları bayraklı iki yatın bağlandığı iskeleye, gün içerisinde akaryakıt tankerleri giriş yaptı. Akşam saatlerine kadar süren ikmalin ardından yatlar hareket etti.
Yatlarda spor salonu, plaj kulübü, yüzme platformu gibi çeşitli imkanlar bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.