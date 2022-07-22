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Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki mega yata yakıt ikmali yapıldı.

Osman URAS   | 22.07.2022
Mega yatlar Bodrum'da yakıt ikmali yaptı

Muğla

Uzunluğuyla dünyanın sayılı motor yatları arasındaki 107 metre uzunluğundaki "Lana" ve 98 metrelik "Aviva" isimli yatlar, Paşatarlası mevkisindeki gemi yanaşma iskelesine yanaştırıldı.

Cayman Adaları bayraklı iki yatın bağlandığı iskeleye, gün içerisinde akaryakıt tankerleri giriş yaptı. Akşam saatlerine kadar süren ikmalin ardından yatlar hareket etti.

Yatlarda spor salonu, plaj kulübü, yüzme platformu gibi çeşitli imkanlar bulunuyor.

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