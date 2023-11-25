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Meclis'te yoğun ziyaretçi trafiği

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu yılın ocak-ekim döneminde, 294 bin 522 ziyaretçiyi ağırladı.

Aykut Yılmaz  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
Meclis'te yoğun ziyaretçi trafiği

TBMM

TBMM Başkanlığı, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2023 yılında TBMM yerleşkesine giriş yapan ziyaretçi sayısına ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Buna göre, TBMM'yi, 1 Ocak 2023-31 Ekim 2023 tarihlerinde 294 bin 522 kişi ziyaret etti.

Meclis'te ziyaretçi trafiğinin en yoğun olduğu ay, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başladığı ekim ayı oldu. Ekim'de 49 bin 781 ziyaretçi Meclis'e giriş yaptı.

2023 yılının temmuz ayı, Meclis'te ziyaretçi yoğunluğunun en fazla yaşandığı ikinci ay olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayında TBMM, 45 bin 40 kişiyi ağırladı.

En az ziyaretçi mayıs ayında

Türkiye'nin sandık başına gittiği mayıs ayı ise Meclis'te ziyaretçi sayısının en az gerçekleştiği dönem oldu. Mayıs ayı boyunca Meclis'i 10 bin 313 kişi ziyaret etti.

Yılın 10 ayında, aylara göre ziyaretçi sayıları şöyle:

Ocak 42 bin 465, şubat 17 bin 51, mart 35 bin 832, nisan 13 bin 140, mayıs 10 bin 313, haziran 42 bin 358, temmuz 45 bin 40, ağustos 18 bin 742, eylül 19 bin 800, ekim 49 bin 781.

TBMM'yi, 27. Yasama Dönemi'nde 1 milyon 330 bin 308 kişi ziyaret etmişti.

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