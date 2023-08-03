Meclis, olağanüstü toplanıyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.
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Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun, Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu.
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