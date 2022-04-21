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Mavi Vatan Tatbikatı'nda yerli üretim SİHA'dan 'önemli atış'

Tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri kapsamında, Aksungur SİHA, attığı yerli ve milli MAM-L güdümlü mermi ile hedefini tam isabetle vurdu.

Sarp Özer   | 21.04.2022
Mavi Vatan Tatbikatı'nda yerli üretim SİHA'dan 'önemli atış' Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile katıldığı Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri kapsamında, yerli ve milli üretim Aksungur SİHA, attığı yerli ve milli MAM-L güdümlü mermi ile hedefini tam isabetle vurdu.

Mavi Vatan Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri, Bakan Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Faaliyetlerin öğleden sonra devam eden ikinci safhasında su üstü hedeflerine atışlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda ilk olarak yerli ve milli imkanlarla üretilen TCG Kınalıada korveti ile TCG İmbat, TCG Mızrak, TCG Tufan ve TCG Zıpkın hücum botlarından aynı hedefe eş zamanlı atışlar gerçekleştirildi.

Hedeflerin tam isabetle vurulmasının ardından yerli ve milli üretim Aksungur SİHA'nın atışına geçildi. Aksungur, belirlenen su üstü hedefine yerli ve milli MAM-L güdümlü mermisi atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Atışların ardından Mavi Vatan Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri tören geçişi ile sona erdi.

Tatbikata katılan gemilerin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hava araçları, Kara Kuvvetleri Komutanlığının taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16'ların da katıldığı geçiş töreni sırasında Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile unsurları, TCG Kemalreis'ten selamladı.

Tören geçişinin ardından Bakan Akar, telsizle tatbikata katılan gemileri tebrik etti.

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