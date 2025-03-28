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MASAK'tan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Kurum, vatandaşların "Hakkınızda MASAK dosyası bulunmaktadır" gibi yanıltıcı ifadelerle kendileriyle iletişime geçen kişilere itibar etmemesi gerektiğini bildirdi.

Mertkan Oruç  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
MASAK'tan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Ankara

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, vatandaşların "Hakkınızda MASAK dosyası bulunmaktadır" gibi yanıltıcı ifadelerle kendileriyle iletişime geçen kişilere itibar etmemesi gerektiğini bildirdi.

MASAK'tan yapılan açıklamada, bazı kişilerin vatandaşlara kısa mesaj (SMS) göndererek kendilerini hukuk bürosu şeklinde tanıttığı, "Hakkınızda MASAK dosyası bulunmaktadır" gibi yanıltıcı ifadelerle iletişime geçilmesini istedikleri ve dolandırıcılık amacı güttüklerinin belirlendiği ifade edildi.

Bazı kişilerin de kendilerini MASAK çalışanı olarak tanıtarak Başkanlık nezdinde yürütülen çalışmalar kapsamında bilgi verme vaadiyle çeşitli iş fırsatları ve sözde çözüm önerileri sunarak dolandırıcılık girişimlerinde bulunduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın, dolandırıcılık amacı taşıdığı açık olan bu tür asılsız ve kasıtlı girişimlere itibar etmemesi, böyle bir durumla karşılaşmaları halinde yetkili mercilere başvurmaları, muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından önem taşımaktadır."

Başkanlık, konuya ilişkin bir kamu spotu da paylaştı.

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