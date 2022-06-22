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Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşuyor.
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Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Marmaris ilçesindeki orman yangını ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sabri Kesen   | 22.06.2022
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Muğla

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, Amazon köyü Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 20.00 sıralarında başlayan yangının yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanında zarar oluşturduğunu kaydetti.

Başsavcı Yağcı, "Yangınla ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadesini kullandı.

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