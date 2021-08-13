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Marmaris'te yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınından zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Sabri Kesen   | 13.08.2021
Marmaris'te yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Muğla


Armutalan Mahallesi'nde 29 Temmuz'da Siteler mevkisinde başlayan ve 9 gün sonra kontrol altına alınan yangında ilçeyi çevreleyen yeşil alanlar zarar gördü.

Armutalan ve İçmeler mahallelerinde yanan alanlar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce drone ile görüntülendi.

Kayıtlarda yangının geniş alanda yol açtığı tahribat yer alıyor.


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