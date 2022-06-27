Dolar
16.72
Euro
17.69
Altın
1,837.86
ETH/USDT
1,232.30
BTC/USDT
21,491.00
BIST 100
2,517.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmaris'te yanan orman alanı havadan görüntülendi

Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan ve kontrol altına alınan orman yangınının bıraktığı izler helikopterle havadan görüntülendi.

Durmuş Genç, Sabri Kesen   | 27.06.2022
Marmaris'te yanan orman alanı havadan görüntülendi Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde başlayan, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına aldığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın bölgesinde çalışmalar sürüyor.

Soğutma çalışmalarının kara ekiplerince devam ettirildiği bölgelerde, yanan alanlar Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterden basın mensupları tarafından görüntülendi.

Yaklaşık 4 bin 500 hektarlık ormanın zarar gördüğü bölgeleri gezen helikopterden arazöz ekiplerinin bazı alanlarda çalışma yürüttüğü gözlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİSK'ten asgari ücret açıklaması
Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Kars'ta yağış taşkınlara neden oldu
AA'nın kurucularından Yunus Nadi Abalıoğlu, vefatının 77'nci yılında anılıyor

Benzer haberler

Marmaris'te yanan orman alanı havadan görüntülendi

Marmaris'te yanan orman alanı havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi

Manisa'da otluk ve ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Marmaris'teki orman yangınında görev alan "alev savaşçıları" yaşadıklarını anlattı

Marmaris'teki orman yangınında görev alan "alev savaşçıları" yaşadıklarını anlattı
Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor

Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor