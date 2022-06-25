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Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören orman havadan görüntülendi.

Mustafa Güngör, Sabri Kesen   | 25.06.2022
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Muğla

Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran Salı günü akşam saatlerinde çıkan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kontrol altına alındığını açıkladığı yangınla ilgili soğutma çalışmalarına erken saatlerde başlandı.

Helikopterler alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde çalışma yürüterek, bundan sonra meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçiyor.

Öte yandan, 4 bin 500 hektarlık bir alanda etkili olan yangının izleri de dron ile görüntülendi.

Yangının başlangıç noktasından itibaren ormanlık alanın büyük zarar gördüğü gözlemlendi.

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