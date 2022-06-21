Marmaris'te orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile İçişleri Bakanı Soylu, bölgeye hareket etti.
Muğla
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.
Çok sayıda gönüllü de kendi imkanlarınca ekiplere destek olmaya çalışıyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında yangın bölgesine görevlilerin dışında kimse alınmıyor.
Havanın kararması nedeniyle karadan müdahale yapılıyor
Muğla Valisi Orhan Tavlı da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.
Tavlı, yaptığı açıklamada, saat 20.00 sıralarında Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını anımsattı.
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ilk etapta havadan ve karadan ekiplerce müdahale edildiğini aktaran Tavlı, "Havanın kararması nedeniyle yangına 576 personel, 148 arazöz ve 53 iş makinesi ile karadan müdahale devam etmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiş, takviye ekipler yangın bölgesine yönlendirilmiştir." ifadesini kullandı.
Bakanlar Kirişci ve Soylu, bölgeye hareket etti
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye hareket etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kirişci ile Soylu, saat 20.02'de Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangını yakından takip edecek ve bölgede incelemelerde bulunacak.
Bakanlara, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey eşlik etti.
Bakan Kirişci, Marmaris'teki yangına ilk müdahalenin 8 dakikada yapıldığını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından Marmaris'te başlayan orman yangınına ilişkin paylaşımda bulundu.
Söz konusu yangını "Yangın Yönetim Merkezinden" takip ettiklerini belirten Kirişci, "Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor." ifadesini kullandı.
Mehmetçik söndürme çalışmalarına destek veriyor
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına yönelik müdahale devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, bölgede görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı tarafından tespit edilen yangına müdahale için Muğla Valiliğinin talebi üzerine Aksaz Üs Komutanlığından su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile personel görevlendirildi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce de bölgede söndürme çalışmaları süren yangına takviye amacıyla görevlendirilen 12 arazöz, 4 su tankeri, 4 teknik eleman, dozer ve yer ekibinin yola çıktığı öğrenildi.
AFAD'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 592'si Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan 1393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesinin görevlendirildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde devam ettiğini belirtildi.
Açıklamada, Muğla Valiliği İl AFAD Merkezinin "Türkiye Afet Müdahale Planı" kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle toplandığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:
"Orman Genel Müdürlüğü ve Muğla AFAD İl Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda bölgede yürütülen çalışmalara 592'si Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere; AFAD, İtfaiye, DSİ, Karayolları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE'den toplamda 1393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesi görevlendirilmiştir."
Bölgeye 2 mobil baz istasyonunun sevk edildiği, İzmir'den de AFAD Mobil Koordinasyon Tırı'nın gönderildiği belirtilen açıklamada, gelişmelerin takip edildiği aktarıldı.
Yerleşim alanına yakın evler tahliye ediliyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edilmeye başlandı.
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangına havanın kararması nedeniyle karadan çok sayıda arazöz, personel ve iş makineleriyle müdahale sürüyor.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın için bölgeye yakın illerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda gönüllü de kendi imkanlarınca ekiplere destek olmaya çalışıyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında yangın bölgesine görevlilerin dışında kimse alınmıyor.
Alevlerin orman içindeki yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Bördübet mevkisinde bulunan 30 evde tahliye işlemleri başlatıldı.
Evleri gezen jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların dumandan ve yangından etkilenmemeleri için evlerini boşaltmaları yönünde uyarıda bulunuyor. Vatandaşlar evlerini ve ahırlarda bulunan hayvanlarını boşaltmaya başladı. Bazı mahalle sakinleri ise evlerinin yanacağı endişesiyle gözyaşı döktü.
Muğla Valisi Orhan Tavlı da bölgede çalışmaları takip ediyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun bir çaba sarf ettiklerini aktaran Tavlı, tüm imkanların seferber edildiğini, takviye ekiplerin yangın bölgesine yönlendirildiğini kaydetti.
TOMA'lar da müdahale ediyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) bölgeye sevk edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre; Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası Emniyet Teşkilatına ait TOMA'lar da devreye girdi.
Yangın bölgesine sevk edilen Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 TOMA, söndürme çalışmalarına katılırken, çevre illerdeki 12 TOMA da takviye için yola çıktı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin, kamu düzenini hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesinin önem arz ettiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde çıkan orman yangınına devletin tüm imkanlarıyla müdahale edildiği vurgulandı.
Açıklamada, "Marmaris'te süren ve devletimizin tüm imkanlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.