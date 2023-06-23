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Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul’da basın toplantısı düzenliyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. - VTR
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Marmaris'te orman yangını başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sabri Kesen  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Marmaris'te orman yangını başladı

Muğla

Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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