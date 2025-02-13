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Marmaris'te motoryatta çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 metrelik motoryatta çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Sabri Kesen  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Marmaris'te motoryatta çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Adaköy Mahallesi, Yalancıboğaz mevkisinde kıyıya yakın bir noktada demirli bulunan "Nefes" adlı 15 metrelik motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına karadan ve denizden müdahale etmeye başladı.

13.02.2025

Ekipler, alevlerin diğer motoryatlara sıçramaması için çaba gösteriyor.

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