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Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
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Marmaris'te çekek yerindeki 4 yat yandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tamir ve bakım için çekek yerinde bulunan 4 yat çıkan yangında hasar gördü.

Sabri Kesen   | 27.06.2021
Marmaris'te çekek yerindeki 4 yat yandı

Muğla

Bozburun Mahallesi'nde bir çekek yerindeki 35 metrelik bir yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler yakındaki diğer 3 yata da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, karadan ve denizden yaptığı müdahaleyle yangın söndürdü.

Yangında 2 yat tamamen, 2 yat ise kısmen yandı.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.

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