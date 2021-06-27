Marmaris'te çekek yerindeki 4 yat yandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde tamir ve bakım için çekek yerinde bulunan 4 yat çıkan yangında hasar gördü.
Muğla
Bozburun Mahallesi'nde bir çekek yerindeki 35 metrelik bir yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler yakındaki diğer 3 yata da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin, karadan ve denizden yaptığı müdahaleyle yangın söndürdü.
Yangında 2 yat tamamen, 2 yat ise kısmen yandı.
Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.