Dolar
34.78
Euro
36.77
Altın
2,632.92
ETH/USDT
3,974.80
BTC/USDT
99,680.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye’deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgedeki duruma ilişkin Halep'in simgesi olan tarihi Emevi Camii çevresinden yayındayız. SMO, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Münbiç'te Ureyme ve Um Dadat'ı terörden arındırdı. -VTR-
logo
Gündem

Marmara'da sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Mümin Altaş  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Marmara'da sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul genelinde sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın 2025'in ilk çeyreğinde hizmete alınacağını bildirdi
Diyarbakır'da seyir halindeki tırdan fırlayan lastiğin çarptığı otomobildeki yolcu öldü
Ankara'da köprülü kavşaktan düşen otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Marmara'da sağanak uyarısı

Benzer haberler

Marmara'da sağanak uyarısı

Marmara'da sağanak uyarısı

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 70 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet