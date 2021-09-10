Marmara'da balıkçıların zorunlu 'poyraz' paydosu bugün sona eriyor
Marmara Denizi'nde poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.
Tekirdağ
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle şilep ve tankerler yollarına devam etti.
Bölgede 4 gündür etkili olan ve hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Tekirdağ sahilinde demirli yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker bulundukları yerden ayrıldı.
Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.
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