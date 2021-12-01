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Marmara'da 2 gündür lodos nedeniyle aksayan deniz ulaşımı normale döndü

Mesut Karaduman   | 01.12.2021
Marmara'da 2 gündür lodos nedeniyle aksayan deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ

Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede 2 gündür süren ve hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos etkisini kaybetti.

Denizin durulması üzerine, Tekirdağ açıklarında demirli yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker rotalarına devam etti.

Rüzgar nedeniyle balığa çıkamayan teknelerde de av için hazırlıklar başladı.

Sıcaklığın 12 derece ölçüldüğü kentte havanın az bulutlu olması bekleniyor.

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