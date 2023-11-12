Marmara, Ege kıyıları ve Antalya'nın doğusu için sağanak uyarısı
Marmara ve Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu için yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak uyarısı yapıldı.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Antalya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.
Batı bölgelerdeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın da İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul Valiliği, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
İzmir Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ili genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.