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Marmara, Ege kıyıları ve Antalya'nın doğusu için sağanak uyarısı

Marmara ve Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu için yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak uyarısı yapıldı.

İsa Toprak  | 12.11.2023 - Güncelleme : 12.11.2023
Marmara, Ege kıyıları ve Antalya'nın doğusu için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Antalya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Batı bölgelerdeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın da İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İzmir Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ili genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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Marmara, Ege kıyıları ve Antalya'nın doğusu için sağanak uyarısı
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