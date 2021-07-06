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Marmara Denizi'nden 10 bin 941 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği kapsamında 10 bin 941 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 06.07.2021
Marmara Denizi'nden 10 bin 941 metreküp müsilaj temizlendi

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından "Marmara hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 28'inci günün geride kaldığını belirterek, "5 Temmuz'daki çalışmalarımızla toplam 10 bin 941 metreküp müsilajı bertaraf ettik, 9 bin 27 denetimi tamamladık, 610 bölgede çalıştık. Marmara bugün artık daha temiz." ifadelerini kullandı.

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