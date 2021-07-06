Marmara Denizi'nden 10 bin 941 metreküp müsilaj temizlendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği kapsamında 10 bin 941 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.
Ankara
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından "Marmara hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 28'inci günün geride kaldığını belirterek, "5 Temmuz'daki çalışmalarımızla toplam 10 bin 941 metreküp müsilajı bertaraf ettik, 9 bin 27 denetimi tamamladık, 610 bölgede çalıştık. Marmara bugün artık daha temiz." ifadelerini kullandı.
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Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde yirmi sekizinci gün geride kaldı. 5 Temmuz'daki çalışmalarımızla;— Murat KURUM (@murat_kurum) July 6, 2021
🔹toplam 1⃣0⃣.9⃣4⃣1⃣ m³ müsilajı bertaraf ettik💙🌊
🔹9 bin 27 denetimi tamamladık📝
🔹610 bölgede çalıştık.🤿
Marmara bugün artık daha temiz...🧿#MarmaraHepimizin pic.twitter.com/r6wh78g4aw