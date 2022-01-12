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Gündem

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Mesut Karaduman   | 12.01.2022
Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Tekirdağ

Tekirdağ'da hızı saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker bekleyişini sürdürüyor.

Rüzgar balıkçıları da olumsuz etkiledi. 2 gündür ava çıkamayan küçük balıkçı tekneleri, bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte poyrazın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan, olumsuz hava şartları dolayısıyla Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılacak eğitim uçuşları iptal edildi.

Karadeniz'den gelen soğuk hava Trakya'da sıcaklıkları düşürecek

Bu arada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava ile kuvvetli poyraz bölgede hava sıcaklıkları bugünden itibaren 6 ile 12 derece azaltacak.

Trakya'da yüksek kesimlerde yağan karla karışık yağmur ve kar yağışı hafta başına dek aralıklarla devam edecek.


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