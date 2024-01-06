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Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu.

Fırat Taşdemir  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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